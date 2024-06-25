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15:42, 25 июня 2024Ценности

Россиянки раскрыли плату за красоту

«Профи»: в среднем россиянки тратят на красоту от 16 тысяч рублей в месяц

Фото: DS Tkachuk / Shutterstock / Fotodom

Россиянки раскрыли сумму трат на свою красоту. Соответствующий пресс-релизот сервиса по поиску специалистов «Профи» поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в среднем женщины в России тратят на уход за собой от 16 тысяч рублей в месяц. Так, например, за маникюр им приходится платить от 1700 рублей, а за педикюр — 1000 рублей. В то же время самая популярная цена на окрашивание бровей — 1500 рублей, а на наращивание ресниц стоимость составила 2000 рублей.

Согласно релизу, в июне спрос на макияж в Москве вырос на 40 процентов, а спрос на услуги по ногтевому сервису — на 21 процент по сравнению с прошлым месяцем. Специалисты связывают подобное увеличение со стартом сезона выпускных и свадеб.

В мае стилист посоветовал россиянкам надеть мужской костюм на выпускной.

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      Карина Черных
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