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15:31, 3 мая 2024Ценности

Стилист посоветовал россиянкам надеть мужской костюм на выпускной

Стилист Алеко Надирян посоветовал россиянкам надеть мужской костюм на выпускной

Фото: LOGAN WEAVER | @LGNWVR / Unsplash

Стилист Алеко Надирян в Telegram назвал россиянкам стильные наряды на выпускной в 2024 году.

По словам эксперта, чтобы составить актуальный образ на данное торжество, можно приобрести платья с рюшами и оборками или пышные юбки в сочетании с лаконичным топом или корсетом. В то же время модными будут и платья в горох и минималистичные модели в пол с разрезом, декольте или вырезом на спине.

Кроме того, специалист посоветовал надеть на мероприятие классический мужской костюм со смокингом или топ с брюками. Также он призвал выбирать удобную обувь, например, лодочки базовых оттенков.

Ранее в мае коуч психологии отношений с кандидатской степенью по культурологии, автор книги «Счастье по правилам и без» Татьяна Шаврова назвала россиянкам способы правильно одеться на первое свидание.

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      Алина Гостева
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