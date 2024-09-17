Россиянин прокатил девушек на дверях автомобиля и получил штраф

В Челябинске оштрафовали мужчину, прокатившего девушек на дверях авто

В Челябинске оштрафовали водителя, который прокатил двух знакомых девушек на дверях автомобиля. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на пресс-службу челябинской Госавтоинспекции (ГАИ).

Уточняется, что на мужчину обратили внимание после публикации видеоролика, снятого очевидцем. На кадрах две пассажирки ехали по дороге на пассажирских местах его машины, высунувшись из салона и держась за двери.

Сотрудники ГАИ проанализировали запись и установили личность водителя авто. Ему уже выписали штраф.

Ранее сотрудники правоохранительных органов установили личности юношей, которые устроили заезды на ванне по дорогам Красноярска, и привлекли их к ответственности.