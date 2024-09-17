Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:06, 17 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин прокатил девушек на дверях автомобиля и получил штраф

В Челябинске оштрафовали мужчину, прокатившего девушек на дверях авто

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Челябинске оштрафовали водителя, который прокатил двух знакомых девушек на дверях автомобиля. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на пресс-службу челябинской Госавтоинспекции (ГАИ).

Уточняется, что на мужчину обратили внимание после публикации видеоролика, снятого очевидцем. На кадрах две пассажирки ехали по дороге на пассажирских местах его машины, высунувшись из салона и держась за двери.

Сотрудники ГАИ проанализировали запись и установили личность водителя авто. Ему уже выписали штраф.

Ранее сотрудники правоохранительных органов установили личности юношей, которые устроили заезды на ванне по дорогам Красноярска, и привлекли их к ответственности.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о нежелании бывшего главкома ВСУ нападать на Курскую область. Что он говорил Зеленскому?

      Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши

      Аналитик объяснил закупку Западом российского топлива на миллиарды долларов

      Трамп и Кеннеди призвали США к переговорам с Россией

      Джеймс Кэмерон снимет фильм о бомбардировках Хиросимы

      Бородина назвала любимые бренды одежды

      Комитет по защите прав инвалидов затопило фекалиями

      Нагиев травмировался во время спектакля

      Звезда «Джентльменов» сыграет известного маньяка

      Трех фигурантов дела о летальных капельницах арестовали в Красноярском крае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше