Устроивших заезды на ванне по дорогам Красноярска юношей наказали

В Красноярске на юношу, катавшего друга по дорогам на ванне, составили протокол

Компания россиян устроила заезды по дорогам на ванне и попала под проверку

Начало событий в новости Компания россиян устроила заезды по дорогам на ванне и попала под проверку

Сотрудники правоохранительных органов установили личности двух юношей, которые устроили заезды на ванне по дорогам Красноярска, и привлекли их к ответственности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, речь идет о 18-летнем и 17-летнем местных жителях.

В отношении старшего из них, который тянул за собой оборудованную колесами ванну с другом внутри, составили административный протокол по части 1 статьи 12.29 («Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения») КоАП. А его младший приятель, снимавший происходящее на видео для своего блога изнутри ванны, отделался профилактической беседой.

Личности их друзей, устроивших заезд на двух электросамокатах и диване, устанавливаются.

