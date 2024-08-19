Компания россиян устроила заезды по дорогам на ванне и попала под проверку

В Красноярске полиция начала проверку из-за заездов молодых людей на ванне

Сотрудники полиции начали проверку из-за заездов молодых людей на ванне по дорогам Красноярска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, видеоролики инцидента обнаружили в ходе мониторинга сети. На них компания неустановленных людей устроила заезды по проезжей части, прикрепив к электросамокатам предметы для перевозки пассажиров. При этом к одному из нарушителей была прикреплена ванна на колесах.

Сейчас личности участников заездов устанавливаются. В ближайшее время в отношении правонарушителей будут приняты меры административного воздействия.

Ранее следователи из Красноярска устроили проверку по факту применения насилия в отношении полицейского.