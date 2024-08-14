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19:19, 14 августа 2024Силовые структуры

Россиянка схватила за форму полицейского и спровоцировала проверку

В Красноярске следователи устроили проверку по факту насилия против полицейского

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красноярске следователи устроили проверку по факту применения насилия в отношении полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве уточнили, что по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Вечером 13 августа силовики подошли к женщине, которая выпивала на улице. Правоохранители потребовали от нее предъявить документы, удостоверяющие личность, для составления протокола. Местная жительница делать это отказалась, она также не захотела ехать в отделение. Через какое-то время женщина начала оскорблять полицейских, наносить им телесные повреждения и хватать за форму. В результате сотрудники полиции смогли надеть на нее наручники и доставить в отдел.

Ранее жительница Краснодара напала с вилкой на полицейского, который попросил ее сделать музыку потише.

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      Варвара Митина
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