Россиянка схватила за форму полицейского и спровоцировала проверку

В Красноярске следователи устроили проверку по факту насилия против полицейского

В Красноярске следователи устроили проверку по факту применения насилия в отношении полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве уточнили, что по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Вечером 13 августа силовики подошли к женщине, которая выпивала на улице. Правоохранители потребовали от нее предъявить документы, удостоверяющие личность, для составления протокола. Местная жительница делать это отказалась, она также не захотела ехать в отделение. Через какое-то время женщина начала оскорблять полицейских, наносить им телесные повреждения и хватать за форму. В результате сотрудники полиции смогли надеть на нее наручники и доставить в отдел.

Ранее жительница Краснодара напала с вилкой на полицейского, который попросил ее сделать музыку потише.