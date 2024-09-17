Россиянин случайно получил ожоги на улице и попал в реанимацию

Житель Санкт-Петербурга попал в реанимацию после ожогов борщевиком

Житель Санкт-Петербурга попал в реанимацию после ожогов борщевиком. Инцидент произошел на улице возле дома, пишет «78 | НОВОСТИ».

По данным телеканала, ожоги 52-летний россиянин получил на улице случайно, просто выйдя из дома в Невском районе города. Его госпитализировали.

Медики диагностировали у мужчины химические ожоги правого и левого коленного суставов, а также правого и левого локтевого суставов, множественными ссадины на ногах. Его состояние медики оценили как тяжелое.

Ранее в России захотели ввести закон, который позволил бы штрафовать губернаторов, которые не борются с борщевиком на государственных землях.