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17:39, 17 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка рассказала о зверствах наемников ВСУ в Курской области

Жительница Курской области рассказала о зверствах наемников из Грузии и Польши
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: AP

Эвакуированная жительница Курской области рассказала о большом количестве наемников из Грузии и Польши в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые зверствовали над мирным населением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кадры допроса, находящиеся в распоряжении агентства.

ВСУ начали атаку на Курскую область с целью захвата территорий 6 августа. По словам местной жительницы, в составе войск было большое количество наемников, в том числе грузин и поляков. Последние, по данным очевидцев, особенно зверствовали.

В частности, наемники заходили в каждый дом на Гончаровке и забрасывали подвалы гранатами, независимо от наличия в здании людей. Грузины же в основном применяли против мирных граждан холодное оружие.

Кроме того, ВСУ целенаправленно уничтожали гражданскую и социальную инфраструктуру на территории региона.

Ранее пенсионерка из Курской области рассказала об эвакуации на велосипеде под обстрелом ВСУ.

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      Артем Соколов
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