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19:29, 17 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка сдала силовикам выращивающую дома каннабис мать

В Москве женщина сдала полиции мать, которая выращивала каннабис в квартире

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 29-летняя местная жительница сдала полиции свою 49-летнюю мать, которая выращивала каннабис в квартире бабушки. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 11 сентября женщина сильно поссорилась с дочкой и решила вызвать полицию, которая бы ее успокоила. В результате молодая москвичка так разозлилась, что рассказала силовикам о секрете матери. Оказалось, что женщина выращивала каннабис в квартире умершей бабушки, дом которой находится недалеко от них.

Во время проверки полиция нашла девять кустов каннабиса. Находку силовики изъяли. Теперь женщине может грозить несколько лет лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае Бийский городской суд приговорил 84-летнюю местную жительницу к двум годам лишения свободы условно за хранение коробки с порохом в память о муже.

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