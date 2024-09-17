Россиянка стала получать штрафы за чужую машину с такими же номерами

Жительница Петербурга стала получать штрафы за чужую машину с такими же номерами

Жительница Санкт-Петербурга стала получать штрафы за чужую машину с такими же номерами, но других марки и цвета, пишет «Фонтанка».

Как рассказала россиянка, уведомления о взысканиях ей начали приходить на портале госуслуг. Ей пришло несколько штрафов якобы за нарушения, которые были зафиксированы в Москве. При этом женщина утверждает, что не была в столице уже 10 лет.

На приложенных к штрафам снимках с камер фиксации нарушений правил дорожного движения видно, что машина другой марки, хотя номера совпали полностью.

Россиянка решила, что штрафы ей пришли вследствие технического сбоя, и отправила электронное обращение в УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Как пишет издание, ситуация могла произойти из-за того, что система видеофиксации смогла распознать только регистрационные номера, но не определила точную марку автомобиля. При этом номера могли быть затерты — намеренно или случайно, что увеличило риск того, что россиянке пришел штраф за чужой автомобиль.

По закону, обжаловать штраф россиянка сможет в течение 10 дней с момента вынесения постановления.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе полицейский узнал о прописанной в его квартире семье мигрантов после того, как внезапно стал получать штрафы за чужую машину.