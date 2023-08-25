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18:32, 25 августа 2023Силовые структуры

Российский полицейский узнал о прописанной в его квартире семье мигрантов

Инспектор МВД ХМАО тайно прописала у коллеги из ГИБДД семью из 8 мигрантов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) решают вопрос о возбуждении уголовного дела против инспектора отдела по вопросам миграции МВД, которая тайно прописала в квартире коллеги из ГИБДД семью мигрантов из восьми человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

31-летний Денис, работающий техником в ГИБДД, полтора года назад приобрел квартиру в новостройке, а недавно решил туда прописать бабушку жены, однако получил отказ в паспортном столе. Так он узнал, что в его квартире уже зарегистрирована незнакомая ему семья мигрантов по фамилии Азатовы. Он вспомнил, что некоторое время назад внезапно стал получать штрафы за чужую машину, но не обратил на это внимания, решив, что это ошибка.

Мужчина выяснил, что в апреле 2022 года мигрантам помогла сотрудница МВД из отдела по работе с иностранными гражданами, которая подделала данные в документах, а спустя два месяца ушла на пенсию.

Ее уже отыскали правоохранители. Ей грозит наказание за злоупотребление должностными полномочиями и подложные документы.

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    Любовь Ширижик
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