РИА Новости: российская артиллерия ударила по ВСУ на правом берегу Днепра

Российская дальнобойная артиллерия ударила по скоплениям личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра и помешала противнику собрать силы для форсирования водной преграды. Об этом сообщает РИА Новости.

Оператор разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружил позиции ВСУ вблизи береговой линии на правобережье Днепра, после чего координаты цели были переданы командованию. Расчет «Гиацинта-Б» получил приказ отработать по выявленной цели и произвел несколько залпов. Затем расчет разведывательного дрона подтвердил уничтожение противника.

«Сейчас пошла очень активная работа с нашей стороны. И хорошо прям отправляем», — заявил артиллерист с позывным Горизонт. Он отметил, что противник активизировался, и поэтому по скоплениям ВСУ приходится «очень часто работать».

Ранее украинский пленный Алексей Гульченко рассказал, как попал под минометный обстрел со стороны своих сослуживцев из ВСУ. Он описал дружественный огонь словами «утюжили полчаса». Он связал ситуацию с нехваткой квалифицированных кадров в ВСУ.