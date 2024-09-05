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09:44, 5 сентября 2024Бывший СССР

Украинский пленный описал дружественный огонь ВСУ словами «утюжили полчаса»

Пленный ВСУ Гульченко рассказал, что попал под обстрел со стороны сослуживцев

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украинский пленный Алексей Гульченко попал под минометный обстрел со стороны своих сослуживцев из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он описал дружественный огонь словами «утюжили полчаса», передает РИА Новости.

«Наши позиции были обстреляны минометами с нашей же стороны. Минометные мины шли со шрапнелью. Утюжили где-то полчаса позицию, на которой находилось 14 человек», — приводятся в публикации слова пленного.

Он связал ситуацию с нехваткой квалифицированных кадров в ВСУ. По его словам, командование использует военнослужащих, чтобы «заткнуть дыры» на фронте, и не заботится о рациональном распределении человеческого ресурса.

Ранее украинский военнопленный Антон Фурдаленко заявил, что на границе с Курской областью российские войска подбили технику ВСУ. По его словам, его подразделение выводили на ротацию с правого берега Днепра, после чего украинские военные оказались в Курской области.

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      Глеб Палехов
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