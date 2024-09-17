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17:30, 17 сентября 2024Силовые структуры

Российская пенсионерка отдала мошенникам 33,5 миллиона и едва не лишилась квартиры

В Кирове аферисты обманули пенсионерку на 33 млн рублей и едва не забрали жилье

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Кирове 73-летняя пенсионерка отдала мошенникам 33,5 миллиона рублей и едва не лишилась квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Кировской области.

Женщина сама обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, в начале сентября ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником оператора сотовой связи. Она сказала, что у пенсионерки истекает срок действия сим-карты. После этого в одном из мессенджеров пострадавшая получила сообщение от мужчины. Он представился сотрудником Госуслуг и рассказал о неких подозрительных операциях в личном кабинете пенсионерки.

После этого ей поступил звонок якобы от сотрудника ФСБ, который сообщил, что ведомство проводит мероприятия по поимке мошенников и женщина должна оказать содействие сотрудникам Росфинмониторинга. Он посоветовал потерпевшей перевести все ее деньги на якобы безопасный счет. Пенсионерка обналичила всю сумму и перевела ее на указанный счет. Таким образом она лишилась 33 миллионов 596 тысяч рублей.

Позже аферисты также попытались убедить ее продать квартиру, а вырученные деньги таким же образом положить на «безопасный» счет, но риэлтор, к которому обратилась пенсионерка, догадался о плане мошенников и сумел отговорить женщину.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что мошенники обманули 79-летнего генерала КГБ Юрия Яровенко на 60 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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