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07:30, 17 сентября 2024Путешествия

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и поразилась жизни местных пенсионеров

Фото: JanDuch / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и поразилась активной жизни местных пенсионеров. Об этом она рассказала в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

В материале идет речь о Норвегии и Швеции, где автор публикации побывала недавно. По ее словам, после выхода на пенсию люди в этих странах ведут полноценную яркую жизнь. «Они гуляют в парках, очень много занимаются спортом, таким как бег, скандинавская ходьба, катание на велосипедах, походы в горы, а еще посещают культурные мероприятия и путешествуют по миру», — отметила она.

Блогерша подчеркнула, что в России тоже есть пенсионеры, которые могут позволить себе такую жизнь. Однако таких далеко не 100 процентов, заключила она.

Ранее эта же блогерша назвала привычки итальянцев, которые вызывают недоумение у россиян. Например, для нее стало шоком, что итальянцы начинают выпивать с раннего утра и предпочитают иметь питомцев вместо детей.

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      Марк Успенский
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