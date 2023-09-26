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07:52, 26 сентября 2023Путешествия

Тревел-блогерша перечислила вызывающие недоумение у россиян привычки итальянцев

Блогерша «Дзена» пожаловалась на привычку итальянцев иметь питомцев вместо детей

Фото: Luca Bruno / AP

Российская тревел-блогерша посетила Италию и назвала шесть привычек местных жителей, которые вызывают недоумение у россиян. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

Для автора материала стало шоком, что итальянцы начинают выпивать с раннего утра, хотя, по ее словам, они соблюдают меру. «Все же смущает, что после выпитого алкоголя так же спокойно садятся за руль или идут на работу», — отметила россиянка.

Также ее возмутило, что многие жители Италии предпочитают иметь питомцев вместо детей и даже возят животных в колясках, что россиянка назвала «абсурдом». Еще одной странной особенностью итальянцев блогерша сочла привычку арендовать, а не покупать жилье, и тратить сэкономленные деньги на дорогой парфюм и модную одежду.

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Кроме того, автор обратила внимание на привычку сушить белье на виду у прохожих. Она объяснила это тем, что в итальянских домах высокая влажность и мокрая одежда в помещении не высыхает. «Итальянцы не стесняются демонстрировать свои отношения, как и свою личную жизнь в целом, — добавила блогерша. — И ругаться матом они тоже не стесняются, для итальянцев это вообще норма, даже по ТВ».

Ранее та же тревел-блогерша побывала в Германии и назвала абсурдом правила воспитания детей в детских садах. Ее удивило, что в европейских учреждениях не принято делиться вещами.

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    Мария Борисова
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