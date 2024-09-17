69-я параллель
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13:17, 17 сентября 202469-я параллель

Российские дети съели выросшее в Арктике «Яйцо дракона»

В Мурманске агроном Пономарева-Рунова вырастила арбуз сорта «Яйцо дракона»

Фото: Unsplash

В Мурманске агроном-подросток из технопарка «Кванториум» Анастасия Пономарева-Рунова вырастила арбуз сорта «Яйцо дракона». Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Мурманской области.

Как рассказали власти, вес выросшей в Арктике ягоды составил 300 граммов. Учащиеся в технопарке дети не только съели арбуз, но и проанализировали уровень сахара в его мякоти — оказалось, что он не отличался от показателей магазинных арбузов.

В правительстве Мурманской области подчеркнули, что технопарк «Кванториум» вошел в пятерку лучших в России по итогам прошлого года.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали теплицы для выращивания овощей и ягод в Арктике. Для этого специалисты создали умные сити-фермы — мобильные вертикальные теплицы, оборудованные датчиками освещения, температуры и влажности.

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      Марк Леонов
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