Российский экс-военком похвастался пистолетом и «полным портфелем бабла» и попал на видео

Экс-военком с Урала похвастался на видео портфелем с пачками денег и пистолетом

Экс-военком Каменского района Свердловской области Олега Цибуха похвастался деньгами и пистолетом и попал на видео. Снятый им ролик опубликовало издание «ИА Время Пресс».

«Мы гангстеры? Нет, мы русские», — произносит мужчина, перефразируя диалог из кинофильма «Брат 2». Затем россиянин открывает лежащую у него на коленях сумку с пачками денег. «Полный портфель бабла, и мы с пушкой», — добавляет он, демонстрируя пистолет.

После того как видео распространилось по соцсетям, Цибух объяснился с журналистами по поводу ролика. Он пояснил изданию Daily Storm, что попавшее в кадр «бабло» — это субсидия от Минобороны на покупку квартиры, полученная им в декабре 2023 года, когда он уходил со службы, а на пистолет у него есть разрешение. Помимо этого, мужчина рассказал, после увольнения со службы он работает в одной из местных школ, где преподает основы безопасности и защиты Родины.

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