Назначение «доброго военкома» из мема вице-премьером региона России объяснили

Глава Забайкальского края Осипов заявил, что знаком с героем мемов Захаровым

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил назначение героя мемов о добром военкоме Николая Захарова на пост вице-премьером правительства региона. Его заявление цитирует Daily Storm в Telegram.

«Насколько я понимаю, по состоянию здоровья Захаров в полном объеме службу продолжить не сможет. А нам кадры хорошие нужны. Опыт совместной работы у нас неплохой, поэтому мы предложили ему соответствующую работу», — рассказал глава российского региона. Он также признался, что не слышал о мемах с участием военного до того, пока не ознакомился с решением назначить его на должность, но с самим Захаровым был знаком.

Кроме того, Осипов подчеркнул, что Захаров уже получил звание генерал-майора. Ранее сообщалось, что герой мема был полковником.

О том, что Захарова назначат вице-премьером в Забайкалье, сообщалось в субботу, 13 января. В должность он должен был вступить в понедельник, 15 января. Захаров курирует вопросы, связанные с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями в регионе.

Захаров был военкомом Челябинской области, а также первым заместителем командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. В 2010-е был популярен мем на основе его фотографии, на которой Захаров смотрит в кадр и улыбается. Снимок сопровождался якобы словами военного, агитировавшего молодых людей на службу в армии или хитростью добивавшегося их попадания в ряды призывников. Героя этого мема окрестили «хитрым военкомом» или «добрым военкомом».