Российский подросток порезал шею незаметно натянутой на улице веревкой для белья

В Ленобласти подросток порезал шею натянутой между столбами веревкой для белья

В Ленобласти подросток порезал шею незаметно натянутой между столбами на улице веревкой для белья. Ему провели операцию, пишут «78 | НОВОСТИ».

Со слов матери пострадавшего, за детской площадкой возле жилых домов установили столбы для сушки белья и натянули лески, которые в темное время суток не видны. Российский подросток якобы выбежал на детскую площадку и не заметил леску, ему потребовалась помощь медиков.

По данным канала, рану мальчику пришлось зашивать. О его состоянии на данный момент ничего не сообщается.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток случайно выстрелил себе в лицо из ракетницы и потерял глаз. У него также диагностировали контузию тяжелой степени.