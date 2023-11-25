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11:03, 25 ноября 2023Россия

Российский подросток случайно выстрелил себе в лицо из ракетницы и потерял глаз

В Петербурге школьник выстрелил себе в лицо из ракетницы и потерял глаз

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петербурге 15-летний местный житель случайно выстрелил себе в лицо из сигнальной ракетницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел утром 24 ноября. Заряд попал прямо в лицо подростка. В результате школьника госпитализировали с контузией тяжелой степени, разрывом глазного яблока и рваной раной века. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

Telegram-канал «112» сообщает, что врачи не смогут спасти глаз подростка.

Ранее в Петербурге 14-летнего школьника госпитализировали после выстрела в его лицо из ракетницы. У мальчика был диагностирован ожог роговицы.

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      Варвара Митина
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