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19:06, 17 сентября 2024Силовые структуры

Российский подросток пробил череп 12-летней девочке из-за травли

В Свердловской области подросток пробил череп 12-летней девочке из-за травли

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Свердловской области подростку предъявили обвинение в покушении на жизнь 12-летней девочки из села Мостовское, которую днем ранее нашли в поле с пробитой головой и сломанной рукой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным СК, все произошло вечером 15 сентября. Юноша, находясь в лесном массиве, взял камень и напал на свою малолетнюю знакомую, к которой испытывал личную неприязнь. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, а школьница спустя пять часов поисков была доставлена в больницу с различными травмами.

Как уточняет Telegram-канал Ural Mash, обвиняемым оказался 15-летний подросток, который часто подвергался травле со стороны местных детей, в том числе и пострадавшей девочки. Во время нападения она отбивалась и успела расцарапать юноше лицо. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, травму груди и внутренних органов.

Со слов односельчан, нападавший — спокойный и порядочный подросток из многодетной семьи.

О найденной 12-летней школьнице с пробитой головой в поле стало известно в понедельник, 16 сентября. Поиском ребенка занимались волонтеры и полицейские.

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      Артем Соколов
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