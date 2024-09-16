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14:20, 16 сентября 2024Россия

Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли с пробитой головой в поле у российского села

Shot: в Свердловской области в поле нашли 12-летнюю девочку с пробитой головой

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Свердловской области пропавшую 12-летнюю девочку из села Мостовское нашли в поле с пробитой головой и сломанной рукой. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, днем 15 сентября школьница ушла гулять, но, проводив подругу, исчезла. Около 20:00 ее мать начала волноваться, и поиском ребенка занялись волонтеры и полицейские.

Девочку обнаружили спустя пять часов на тропинке в поле рядом с домом. Как выяснил канал, согласно одной из версий, подростка могла сбить машина на расположенной неподалеку автомобильной дороге. В свою очередь, местные жители считают, что на ребенка напали.

По данным автора поста, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. Проводилось ли обследование на предмет следов насилия, не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге пассажирка автобуса изрезала ножницами 14-летнюю школьницу. Женщине показалось, что девочка намеренно толкнула ее дочь в переполненном транспорте. Драку удалось разнять очевидцам, после чего пострадавшая, истекая кровью, выбежала на ближайшей остановке. В больнице у нее диагностировали раны указательного, среднего пальцев и кисти правой руки.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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