Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:10, 12 сентября 2024Россия

В Петербурге пассажирка автобуса изрезала ножницами школьницу

В Санкт-Петербурге пассажирка автобуса ранила ножницами 14-летнюю школьницу

Фото: Bret Lama / Unsplash

В Санкт-Петербурге пассажирка городского автобуса с ножницами напала на 14-летнюю школьницу. Девочку доставили в клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПБГПМУ), сообщается на сайте вуза.

Как стало известно, женщина нанесла подростку резаные раны указательного, среднего пальцев и кисти правой руки. В результате девочке понадобилась помощь микрохирургов.

В свою очередь, 78.ru пишет в Telegram, что пассажирке показалось, что школьница якобы специально толкнула ее дочь в переполненном транспорте. После этого женщина вытащила ножницы и набросилась на подростка. По информации издания, драку разняли очевидцы, а пострадавшая девочка выбежала на ближайшей остановке с истекающей кровью рукой. Она самостоятельно добралась до дома, где родители вызвали скорую помощь.

Ранее в Москве 54-летняя гражданка Украины избила восьмилетнего мальчика. По словам третьеклассника, он катался на самокате во дворе, заметил на тротуаре женщину и остановился, чтобы пропустить ее. Однако она набросилась на ребенка, начала его трясти, а затем ударила в висок.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Все идет по плану». Зеленский подтвердил контрнаступление России под Курском и заявил, что Украина была готова

      Путин назвал священное право людей

      Магнитная буря на Земле усилилась

      Президент Эстонии прибыл с визитом в Киев

      Экс-главу Днепропетровской области заподозрили в хищении средств для строительства дорог

      В российском городе чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp

      Вовлеченным в служебный роман россиянам дали совет

      В Петербурге пассажирка автобуса изрезала ножницами школьницу

      Холзи намекнула на помолвку со звездой «Обители зла»

      Путин высказался о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше