В Петербурге пассажирка автобуса изрезала ножницами школьницу

В Санкт-Петербурге пассажирка автобуса ранила ножницами 14-летнюю школьницу

В Санкт-Петербурге пассажирка городского автобуса с ножницами напала на 14-летнюю школьницу. Девочку доставили в клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПБГПМУ), сообщается на сайте вуза.

Как стало известно, женщина нанесла подростку резаные раны указательного, среднего пальцев и кисти правой руки. В результате девочке понадобилась помощь микрохирургов.

В свою очередь, 78.ru пишет в Telegram, что пассажирке показалось, что школьница якобы специально толкнула ее дочь в переполненном транспорте. После этого женщина вытащила ножницы и набросилась на подростка. По информации издания, драку разняли очевидцы, а пострадавшая девочка выбежала на ближайшей остановке с истекающей кровью рукой. Она самостоятельно добралась до дома, где родители вызвали скорую помощь.

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