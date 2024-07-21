Украинка избила незнакомого ребенка в Москве

Shot: гражданка Украины избила незнакомого ребенка в Москве из-за самоката

54-летняя гражданка Украины избила незнакомого восьмилетнего ребенка в Москве из-за того, что он ехал на самокате по тротуару. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Мальчик гостил у бабушки в квартире на Дмитровском шоссе. Днем он катался на самокате во дворе, пока его бабушка в это время сидела на лавочке. Далее, по словам третьеклассника, на тротуаре он заметил женщину и остановился, чтобы ее пропустить. По неизвестной причине она схватила ребенка и начала его трясти, а потом ударила мальчика в висок», — сообщается в материале.

Шокированная бабушка увидела происходящее и побежала спасать внука от разъяренной женщины. Ей удалось отбить и защитить ребенка. По словам пенсионерки, напавшая преследовала их какое-то время, но потом отстала.

Сообщается, что женщину уже задержали правоохранительные органы. Ее личность установлена, напавшей оказалась 54-летняя гражданка Украины Элина К., которая работает кассиром в супермаркете. В данный момент проводится проверка происшествия.

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