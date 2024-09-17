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11:16, 17 сентября 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в обнажающем тело купальнике

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка поделилась серией кадров с пляжа. Она предстала перед камерой в красном бикини с тонкими завязками, который частично обнажал ее тело. Для своего образа знаменитость примерила соломенную шляпу и высокие белые сапоги в ковбойском стиле.

Поклонники восхитились фотосессией девушки в комментариях под постом. «Красивая Кайла», «Шикарная фигура», «Невероятная», «Идеальная девушка», «Удивительное фото с прекрасной спортсменкой», — высказывались они.

В июле гольфистка Карин Харт также снялась в откровенном виде. Спортсменка позировала в оголяющем тело нижнем белье и капроновых чулках.

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      Карина Черных
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