Секретная служба США признала ошибку в ситуации с покушением на Трампа

NYT: секретная служба США заранее не проверила место покушения на Трампа

Секретная служба США призналась, что предварительно не обыскала территорию гольф-клуба, где произошла вторая попытка покушения на бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Секретная служба в воскресенье не проводила обыск территории гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич штата Флорида, перед тем как бывший президент Дональд Трамп приехал туда на игру — признание, которое опять поставило и так находящееся под давлением ведомство в центр пристального внимания спустя два месяца после аналогичного эпизода в Пенсильвании», — говорится в материале.

Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу заявил, что Трамп вообще не должен был ехать в гольф-клуб, так как этого не было в его официальном расписании. При этом он не пояснил, означает ли это, что у агентов не было времени провести обыск поля для гольфа. Кроме того, Роу назвал общеизвестным фактом, что экс-президент часто играет в гольф во Флориде по воскресеньям, что повышает уровень риска для безопасности политика.

Ранее эксперты по безопасности раскритиковали работу Секретной службы и назвали полным провалом ведомства ситуацию с последним покушением на Трампа. Бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США Джон Сэндвег подчеркнул, что агенты ведомства обязаны заранее посещать и проверять на предмет опасности места, в которые отправляется кандидат в президенты.