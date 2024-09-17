В США назвали полным провалом попытку покушения на Трампа

Politico: эксперты по безопасности назвали провалом попытку покушения на Трампа

Эксперты по безопасности раскритиковали работу Секретной службы США и назвали полным провалом последнюю попытку покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

«Я считаю, что это провал, 100 процентов. Очевидно, что успех был в том, что бывший президент не был застрелен, что замечательно, и не было никаких выстрелов со стороны этого конкретного человека. Однако это своего рода взгляд на наполовину полный стакан, если вы хотите быть позитивными», — отметила эксперт по безопасности, бывший советник заместителя министра внутренней безопасности по разведке и анализу Кэрри Бахнер.

Бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США Джон Сэндвег также заявил, что считает полным провалом работу охранников экс-президента. Он подчеркнул, что агенты Секретной службы обязаны заранее посещать и проверять на предмет опасности места, в которые отправляется кандидат в президенты.

После последней попытки покушения Трамп похвалил Секретную службу и поблагодарил всю американскую правоохранительную систему за проделанную работу, а также назвал ее превосходной. Он добавил, что «горд быть американцем».