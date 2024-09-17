Северная Корея направит своего главу МИД в Россию второй раз за год

Bloomberg: глава МИД КНДР Чхве Сон Хи совершит второй визит в Россию в 2024 году

Северная Корея направит своего министра иностранных дел Чхве Сон Хи в Россию второй раз за 2024 год. Об этом сообщает Bloomberg.

«[Визит главы МИД КНДР] происходит в то время, когда Пхеньян готовится к парламентскому заседанию, на котором, вероятно, будут одобрены меры, призванные усилить напряженность в отношениях с Южной Кореей (...) Обмен делегациями высокого уровня является признаком углубления сотрудничества между соседями», — говорится в материале.

Как отмечает издание, поддержка со стороны России совпала с изменением позиции лидера КНДР Ким Чен Ына на более жесткую по отношению к Сеулу и Вашингтону, что подкрепляется его заявлением о намерении Пхеньяна исключить концепцию мирного воссоединения из конституции и эскалацией ситуации по поводу спорной морской границы в Желтом море.

Ожидается, что на Верховном народном собрании, которое назначено на 7 октября, в конституции будут официально закреплен отказ от концепции «мирного воссоединения» с Южной Кореей.

В прошлый раз глава МИД КНДР ездила в Москву в январе, где провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Второй визит Чхве Сон Хи состоится прямо после прошедшей на прошлой неделе поездки секретаря Совета Безопасности Сергея Шойгу в Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном. Уточняется, что Шойгу также дважды посещал Северную Корею в этом году. В июле 2023 год, еще будучи министром обороны России, он ознакомился с новейшим северокорейским оружием, в том числе с баллистическими ракетами, которые, по словам Украины и других стран, якобы появились на поле боя несколько месяцев спустя.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что США хотят надавить на Иран и КНДР, обвинив их в якобы имевших место поставках Москве баллистических ракет. По информации ведомства, Киев готовит инсценировку «российского ракетного удара» по детскому учреждению и будет утверждать, что удар был нанесен с помощью якобы предоставленных Ираном и Северной Кореей боеприпасов.