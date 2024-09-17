Шакира покинула сцену после одного поступка фанатов

TMZ: фанаты направили камеру под платье Шакиры и разозлили ее

Колумбийская певица Шакира покинула сцену после некрасивого поступка зрителей ее выступления. Об этом сообщает TMZ.

Артистка выступала в Майами с новым синглом под названием Soltera. В качестве сценического костюма исполнительница выбрала короткое бежевое платье. В ходе шоу Шакира заметила, что несколько фанатов направляют камеры ей под платье. Певица перестала танцевать и дала понять, что заметила действия мужчин.

Затем она продолжила танцевать, но увидела, что зрители не прекратили снимать ее. После этого Шакира ушла со сцены и спустилась в VIP-зону.

Ранее также Шакира была замечена на романтическом свидании с неизвестным молодым человеком.