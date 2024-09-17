Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:10, 17 сентября 2024Культура

Шакира покинула сцену после одного поступка фанатов

TMZ: фанаты направили камеру под платье Шакиры и разозлили ее

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Колумбийская певица Шакира покинула сцену после некрасивого поступка зрителей ее выступления. Об этом сообщает TMZ.

Артистка выступала в Майами с новым синглом под названием Soltera. В качестве сценического костюма исполнительница выбрала короткое бежевое платье. В ходе шоу Шакира заметила, что несколько фанатов направляют камеры ей под платье. Певица перестала танцевать и дала понять, что заметила действия мужчин.

Затем она продолжила танцевать, но увидела, что зрители не прекратили снимать ее. После этого Шакира ушла со сцены и спустилась в VIP-зону.

Ранее также Шакира была замечена на романтическом свидании с неизвестным молодым человеком.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о нежелании бывшего главкома ВСУ нападать на Курскую область. Что он говорил Зеленскому?

      Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши

      Аналитик объяснил закупку Западом российского топлива на миллиарды долларов

      Трамп и Кеннеди призвали США к переговорам с Россией

      Джеймс Кэмерон снимет фильм о бомбардировках Хиросимы

      Бородина назвала любимые бренды одежды

      Комитет по защите прав инвалидов затопило фекалиями

      Нагиев травмировался во время спектакля

      Звезда «Джентльменов» сыграет известного маньяка

      Трех фигурантов дела о летальных капельницах арестовали в Красноярском крае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше