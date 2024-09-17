Синоптик предупредила об угрозе московским абрикосам из-за погоды

Синоптик Позднякова: теплолюбивые растения могут не пережить зиму в Москве

Теплолюбивые растения, такие как груши, гортензии и абрикосы, могут не пережить московскую зиму из-за засушливой осени. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову.

Теплолюбивые растения отличаются поверхностной корневой системой — им будет тяжело, если на смену сухой осени придет зима со значимыми морозами. Синоптик призвала дачников, на участках которых есть эти виды растений, обильно их поливать.

Осенний листопад уже начался, и многие растения, например тополя, которые первые распускаются весной, уже остались практически без листвы. Этому поспособствовала сухая и теплая погода: деревья быстро избавились от листвы для того, чтобы не терять те запасы влаги, которые еще остались в почве. «Сухая осень плохо переносится растениями. Листопад у некоторых растений полностью закончится до конца октября — практически тогда, когда появляется снежный покров», — пояснила специалист.

Ранее ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о первых осенних заморозках, которые с запозданием могут прийти в Москву и область в ближайшее время, в выходные, 21-22 сентября. Она объяснила, что температура в ночное время будет понижаться до отрицательных значений из-за арктического воздуха.