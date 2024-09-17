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17:28, 17 сентября 2024Экономика

Синоптик призвал москвичей не ждать заморозков в выходные

Синоптик Шувалов: заморозки в выходные в Москве не ожидаются

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Аномальная для сентября жара в столице в ближайшее время начнет спадать. Температура в среднем снизится на 10 градусов, однако отрицательных температур в грядущие выходные ждать не стоит. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В настоящее время в столичном регионе постепенно начинается переход от лета к осени. Первым днем, когда этот переход окажется заметным, станет четверг, 19 сентября. В этот день температура воздуха днем будет колебаться в районе 17–19 градусов. Такие же показатели термометров прогнозируются и в пятницу, 20 сентября. Осадков в эти дни при этом не ожидается.

К воскресенью, 22 сентября, дневная температура снизится до плюс 12–14 градусов днем. Заморозки, как то прогнозируют некоторые синоптики, на взгляд Шувалова, в столице исключены. «Будет низкая температура около 3–9 градусов тепла. По области, скорее всего, заморозки будут только на востоке региона», — спрогнозировал он. Согласно прогнозам синоптика, в Подмосковье в эти дни в ночное время ожидается плюс 1–7 градусов тепла.

При этом вероятность заморозков зависит от многих факторов — например, от того, будет ли ветер и ясная погода. «Но сейчас больше шансов, что будет облачно и ветрено. Ветер приводит к перемешиванию воздушных масс и не дает остывать им быстро, как это происходит при безветренной погоде», — объяснил Шувалов.

Ранее ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о первых осенних заморозках, которые с запозданием могут прийти в Москву и область в ближайшее время, в выходные, 21-22 сентября. Специалист объяснила, что температура в ночное время будет понижаться до отрицательных значений из-за арктического воздуха.

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      Мария Черкасова
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