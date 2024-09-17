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18:44, 17 сентября 2024Силовые структуры

СК возбудил дело после обстрела автомобиля жителя Суджи

СК возбудил дело после обстрела автомобиля жителя Суджи, пытавшегося уехать

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) автомобиля жителя Суджи, пытавшегося уехать из зоны боевых действий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Информационном центре СК России.

По данным следствия, информация об обстреле гражданского автомобиля, в котором находился 76-летний житель Суджи с родственником, появилась в соцсетях. Установлено, что 6 августа бойцы оперативно-тактического управления «Северск», 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также другие украинские военизированные группы на территории Суджанского района Курской области обстреляли легковой автомобиль с двумя местными жителями. В результате один из пассажиров получил ранение.

Дело возбудили по части 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти») и по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении солдат 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова за совершение преступлений на территории Курской области.

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      Анна Габай
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