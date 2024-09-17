СК возбудил дело после обстрела автомобиля жителя Суджи

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) автомобиля жителя Суджи, пытавшегося уехать из зоны боевых действий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Информационном центре СК России.
По данным следствия, информация об обстреле гражданского автомобиля, в котором находился 76-летний житель Суджи с родственником, появилась в соцсетях. Установлено, что 6 августа бойцы оперативно-тактического управления «Северск», 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также другие украинские военизированные группы на территории Суджанского района Курской области обстреляли легковой автомобиль с двумя местными жителями. В результате один из пассажиров получил ранение.
Дело возбудили по части 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти») и по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении солдат 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова за совершение преступлений на территории Курской области.