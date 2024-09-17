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10:22, 17 сентября 2024Силовые структуры

Следователи оставили опечатанной квартиру напавших на «Крокус» террористов

РИА Новости: квартира террористов, напавших на «Крокус», остается опечатанной

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Следователи оставили опечатанной квартиру, которую арендовали у подмосковного бизнесмена Алишера Касимова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) напавшие на концертный зал «Крокус Сити Холл» террористы. Об этом сообщает РИА Новости.

Жилье, расположенное в доме на Просторной улице в подмосковном Путилково, было опечатано 23 марта сразу после теракта. На входной двери в квартиру наклеен лист с надписью «Не вскрывать», а также желтой пломбой Следственного комитета России. Соседка рассказала, что там с весны никто не появлялся.

Квартира принадлежит Касимову, находящемуся под арестом. Его кафе неподалеку также закрыто.

20 августа Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест Касимову и остальным фигурантам дела о теракте. Они остаются в СИЗО до 22 ноября.

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      Любовь Ширижик
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