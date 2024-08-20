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14:51, 20 августа 2024Силовые структуры

Четырем соучастникам нападения на «Крокус» продлили арест

В Москве суд продлил арест 4 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Мосгорсуд

Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Аминчон, Диловар и Исроил Исломовы, а также Алишер Касимов (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) будут под стражей до 22 ноября.

По версии следствия, братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил Исломов оказывали помощь террористам со связью и логистикой. Диловар Исломов — последний владелец автомобиля Renault, на котором передвигались исполнители теракта. Машиной он владел 2,5 года, после чего продал ее. Алишер Касимов сдавал террористам квартиру.

16 августа Басманный районный суд столицы оставил под стражей исполнителей теракта в «Крокусе» до 22 ноября. 19 августа арест до 22 ноября продлили еще четырем соучастникам — Лутфуллои Назримаду, Джумахону Курбонову, Якубджону Юсуфзоду и Мухаммаду Шарипзоде (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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      Варвара Митина
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