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20:37, 17 сентября 2024Путешествия

Сотрудники аэропорта Египта усомнились в поле подростка и попросили ее показать грудь

Фото: Unsplash

Сотрудники египетского аэропорта усомнились в гендерной принадлежности 15-летнего подростка из-за короткой стрижки и попросили ее показать грудь в качестве доказательства. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, Кейтлин Дисли из Манчестера, Великобритания, отправилась в путешествие с подругой Оливией и ее родителями. Они планировали провести 10 дней перед началом учебного года в Египте. Однако поездка началась с того, что в аэропорту Египта к Дисли подошли сотрудники службы безопасности и попросили предоставить документы.

Собеседники засомневались, что она действительно девочка и предложили ей доказать это, продемонстрировав свое тело. Но мать Оливии вступилась за подругу дочери и потребовала предоставить для осмотра врача. Чтобы подростку было комфортнее, медсестра попросила просто натянуть шорты посильнее и таким образом удостоверилась в отсутствии мужских половых органов. Лишь тогда пассажирку отпустили.

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«Кейтлин — пацанка, но в ее паспорте указано, что она девочка. И на фотографии явно изображена владелица паспорта, независимо от того, короткие у нее волосы или нет», — заявил разгневанный отец ребенка, когда узнал о случившемся. Он намерен предать дело огласке, чтобы подобное больше ни с кем не случалось.

Ранее мужчина признался в домогательствах к 14-летней девочке-подростку на рейсе из Шарлотта в Сан-Диего, США. Американец рассказал, что во время полета он напоил несовершеннолетнюю попутчицу ромом и потрогал внутреннюю часть ее бедра и грудь.

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      Марк Успенский
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