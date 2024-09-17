Спасатели нашли место крушения вертолета Robinson в Приамурье

Спасатели обнаружили место крушения вертолета Robinson в Амурской области

Спасатели обнаружили место крушения вертолета Robinson R66 в Амурской области. Об этом сообщили в амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, передает ТАСС.

«Произведен спуск двух спасателей для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия», — сообщили там, уточнив, что вертолет обнаружен в Зейском округе.

Ранее сообщалось, что Robinson мог упасть в заповеднике. Спасатели испытывали затруднения в ходе поисковой операции — им было сложно передвигаться в болотистой местности, из-за чего пришлось задействовать вездеходы. Поиски также осложняло усиление ветра до 18 метров в секунду. В ЕДДС, в свою очередь, уточняли, что Robinson мог упасть в труднодоступной болотистой местности.

Robinson пропал с радаров вечером в понедельник, 16 сентября, впоследствии появились сообщения о его крушении. Судно совершало незарегистрированный полет по территории Зейского округа. На его борту, предварительно, находились три человека. Об их судьбе пока ничего неизвестно.