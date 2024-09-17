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14:19, 17 сентября 2024Экономика

США и Япония собрались лишить Китай важного товара

FT: Вашингтон и Токио почти договорились о прекращении поставок чипов в Китай

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Globallookpress.com

США и Япония близки к тому, чтобы договориться о прекращении поставок в Китай технологий, необходимых для производства микросхем. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

В то же время Токио опасается, что Китай примет ответные меры против японских компаний. В частности, Пекин может может заблокировать экспорт критически важных минералов. Например, галлия и графита, если Токио откажется продавать в КНР чипы по настоянию США.

Между тем Белый дом торопится ввести новые меры экспортного контроля до президентских выборов в ноябре. Среди прочего речь идет о том, что неамериканские компании должны получать лицензии на продажу продукции в Китай.

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Источники FT подчеркивают, что, хотя американо-японские переговоры близки к успешному завершению, Токио раздражен тем давлением, которое на него оказывает Вашингтон. Например, президент США Джо Байден готовится заблокировать поглощение US Steel компанией Nippon Steel за 15 миллиардов долларов.

Японский бизнес обеспокоен тем, что ответные китайские меры заставят его искать альтернативные источники необходимых полезных ископаемых. А цены на них уже и так достаточно высоки. Японские компании предупредили, что если им придется повысить цены, то их продукция станет менее конкурентоспособной.

Между тем Китай уже предупредил, что «решительно выступает против злоупотребления экспортным контролем», и призвал «соответствующие страны» соблюдать международные экономические и торговые правила.

В начале августа стало известно, что госдолг Японии вырос до рекордной отметки в 1,31 квадриллиона иен, или примерно 8,92 триллиона долларов. За три месяца его величина приросла почти на 100 миллиардов долларов. Динамику объясняют тем, что властям приходится увеличивать расходы на дотации домохозяйствам в связи с ростом цен.

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