Госдолг Японии достиг рекордной отметки

Госдолг Японии поднялся выше отметки в 1,3 квадриллиона иен

Государственный долг Японии по состоянию на конец июня достиг рекордной отметки в 1,31 квадриллиона иен, или примерно 8,92 триллиона долларов по текущему курсу. Об этом со ссылкой на данные правительства страны сообщает ТАСС.

За три месяца объем госдолга увеличился почти на 100 миллиардов долларов. Отмечается, что это связано с необходимостью наращивать расходы на дотации домохозяйствам в связи с ростом цен.

Борясь с инфляцией, власти Японии оказались перед непростым выбором между спасением курса национальной валюты и поддержанием стабильности фондового рынка. Курс за последние месяцы колебался между 142 и 161 иеной за доллар, а на его спасение в ходе интервенций тратились десятки миллиардов. На рынке тоже наблюдались рекордные скачки, которые, как считают аналитики, были вызваны излишней поспешностью в смягчении денежно-кредитной политики Банка Японии.

Дефицит бюджета страны покрывается за счет выпуска государственных облигаций, что приводит к его зависимости от долговых обязательств, которая находится сейчас на уровне около 30 процентов. Госдолг Японии уже много лет превышает ее ВВП более чем в два раза и периодически поднимается выше рекордных отметок. По размеру этого показателя Япония уступает сейчас только США и Китаю.