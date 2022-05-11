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Госдолг Японии достиг новой исторической отметки

Yomiuri: государственный долг Японии превысил 9,5 триллиона долларов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Размер внутреннего долга Японии достиг новой исторической отметки. Об этом сообщает Yomiuri со ссылкой на Министерство финансов страны.

По данным ведомства, совокупный государственный долг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) достиг 1241,3 триллиона иен (более 9,5 триллиона долларов).

Государственный долг Японии складывается из общей суммы государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг, а также временных заимствований.

Ранее Bloomberg сообщал, что рост доходности казначейских облигаций США поставил под угрозу экономику развивающихся стран из-за трудностей с привлечением финансирования. В конце апреля реальная доходность (с поправкой на инфляцию) по 10-летним казначейским облигациям США впервые за долгое время достигла положительного уровня, хотя и не смогла закрепиться на нем.

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Марина Совина
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