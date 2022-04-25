США поставили под угрозу экономику развивающихся стран

Положительная реальная доходность облигаций США стала угрозой для развивающихся стран

Рост доходности казначейских облигаций США поставил под угрозу экономику развивающихся стран из-за трудностей с привлечением финансирования, пишет Bloomberg.

В конце апреля реальная доходность (с поправкой на инфляцию) по 10-летним казначейским облигациям США впервые за долгое время достигла положительного уровня, хотя и не смогла закрепиться на нем.

Номинальная доходность 10-летних бумаг на данный момент равняется 2,93 процента годовых. При ожидаемом уровне инфляции к концу в три процента такой показатель означает отрицательную реальную доходность.

При этом по итогам марта показатель инфляции в годовом выражении достиг 8,5 процента, что стало рекордом за последние 40 лет.

Опрошенные изданием аналитики отмечают, что рост реальной доходности американского госдолга привлечет в него инвесторов, которые в последние месяцы обращали внимание на долговые инструменты развивающихся стран. Таким образом, последние лишатся части внешнего финансирования.