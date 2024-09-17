Стал известен новый состав Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен сформировала новый состав Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила сформированный список нового состава высшего органа исполнительной власти Евросоюза (ЕС). Список кандидатов на должности еврокомиссаров публикует ТАСС.

Действующему главе МИД Франции Стефану Сежурне был предложен пост вице-президента ЕК, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС, а экс-премьеру Эстонии Кае Каллас предложили должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, указывает агентство.

В списках кандидатов также значатся итальянец Рафаэль Фитто, претендующий на пост замглавы Еврокомиссии, ответственного за реформы, литовец Андрюс Кубилюс, определенный на должность еврокомиссара по обороне и космосу, испанка Тереза Рибера, будущая вице-президент Еврокомиссии, ответственная за вопросы конкуренции, а также словенка Марта Кос, которая станет еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС и восстановления Украины.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон захотел поставить Сежурне на ключевую должность в Еврокомиссии/