Рогов: ВСУ хаотично перебрасывают подразделения на различных участках фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично перебрасывают подразделения. О ротации украинских солдат на различных участках фронта рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Под покровом ночи на машинах с выключенными фарами, поездами, автобусами, грузовиками враг спешно перебрасывает силы с одного участка фронта на другой», — сообщил Рогов. Он выразил мнение, что командование украинской армии перебрасывает силы в попытке не допустить обвала фронта при успешном наступлении российских военных. Представитель Общественной палаты РФ вместе с тем предположил, что таким образом Киев хочет ввести в заблуждение разведчиков Вооруженных сил России.

Рогов уточнил, что часть подразделений ВСУ была переброшена с запорожского участка фронта к границам Курской области. Однако в настоящее время украинских бойцов выводят оттуда на покровское направление в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее о переброске украинских военнослужащих из Курской области в Донбасс сообщало Politico. По данным издания, данные действия стали вынужденными для главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.