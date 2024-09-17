Столтенберг усомнился в эскалации на Украине из-за разрешения бить по России

Столтенберг: разрешение ВСУ наносить удары вглубь России не станет эскалацией

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России не станет эскалацией конфликта. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Times.

«Он [Столтенберг] отверг предупреждение Путина о том, что использование ракеты станет "красной чертой", после которой Россия окажется "в войне" с НАТО"», — приводит издание слова генерального секретаря альянса.

По слова Столтенберга, российская сторона якобы несколько раз не принимала меры в ответ на эскалацию со стороны Украины. Он также подчеркнул, что поддерживает желание Великобритании и Франции разрешить ВСУ бить своими ракетами по российской территории.

Ранее Столтенберг заявил, что у Киева якобы имеется законное право атаковать цели на территории России. Также он указал, что союзники Киева должны сами — без привлечения НАТО — определиться, какие применять ограничения по отношению к поставляемому Украине оружию.