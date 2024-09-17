«Имеет право». Генсек НАТО Столтенберг высказался об ударах Украины по территории России

Генсек НАТО Столтенберг заявил о законном праве ВСУ бить по России

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеется законное право атаковать цели на территории России. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В соответствии с международным правом Украина имеет право обороняться, а оборона включает удары по территории России Йенс Столтенберг генсек НАТО

Также Столтенберг указал, что союзники Киева должны сами — без привлечения НАТО — определиться, какие применять ограничения по отношению к поставляемому Украине оружию.

При этом, уточнил генсек, в альянсе не видят рисков перерастания украинского конфликта в мировую ядерную войну. К такому выводу пришли, поскольку со стороны России не наблюдается «каких-либо изменений в позиционировании ядерных сил», пояснил он.

В Германии предупредили НАТО о приближении к точке невозврата

Разрешив Киеву наносить удары вглубь России западным оружием, страны НАТО достигнут точки невозврата. Об этом в интервью для Neuen Osnabrücker Zeitung заявил генерал бундесвера ФРГ в отставке Харальд Куят. «Если сейчас поставлять оружие дальнего действия, то способность Украины атаковать цели, имеющие экзистенциальное значение для России, возрастет — а вместе с ней и риск расширения этой войны. Поэтому мы можем только предостеречь от этого», — заявил немецкий военный. Он добавил, что разрешение Киеву бить по военной инфраструктуре в России представляет большую опасность для всего мира, поскольку ВСУ могут нанести урон российским системам стратегического сдерживания и привести к началу ядерного конфликта.

Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок также указал, что разрешение Украине бить по территории России ракетами большой дальности может грозить серьезной эскалацией конфликта. По его словам, западным союзникам Киева следует «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина о возможных последствиях ударов по российской территории. «Нам действительно не стоит обострять ситуацию», — сказал дипломат. Дэррок также отметил, что использование британских ракет Storm Shadow для поражения целей на российской территории не окажет серьезного влияния на исход украинского конфликта.

США отказали Киеву в возможности использовать свои ракеты по территории РФ

Вашингтон по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Кира Стармера не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь России. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Дипломат отметил, что Запад продолжит взаимодействовать с Киевом в вопросах поддержки вооружениями и разведданными. «Но у меня нет никаких заявлений по поводу ограничений на использование дальнобойных ракет», — подчеркнул он.

Ранее политики также обсуждали вопрос одобрения ударов ВСУ по территории России с помощью западного оружия, однако по итогам встречи стороны лишь в очередной раз подтвердили непоколебимую поддержку Киева.

Однако в аналитической статье журнала The Economist утверждается, что Белый дом может дать Украине тайное разрешение. «Если Байден пойдет на уступки после встречи с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, вряд ли будет сделано публичное заявление. Решение может быть сообщено Киеву без огласки», — пишут авторы материала, отмечая, что Вашингтон заинтересован в сохранении тайны.