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10:33, 15 сентября 2024Мир

Немецкий генерал заявил о точке невозврата из-за разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ

Генерал ФРГ Куят: разрешив Киеву бить вглубь РФ, НАТО достигнет точки невозврата

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Разрешив Киеву наносить удары вглубь России западным оружием, страны НАТО достигнут точки невозврата. Об этом в интервью для Neuen Osnabrücker Zeitung заявил генерал бундесвера ФРГ в отставке Харальд Куят.

«Если сейчас поставлять оружие дальнего действия, то способность Украины атаковать цели, имеющие экзистенциальное значение для России, возрастет — а вместе с ней и риск расширения этой войны. Поэтому мы можем только предостеречь от этого», — заявил немецкий военный.

Он добавил, что разрешение Киеву бить по военной инфраструктуре в России представляет большую опасность для всего мира, поскольку Вооруженные силы Украины могут нанести урон российским системам стратегического сдерживания и привести к началу ядерного конфликта.

Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок заявил, что разрешение Украине бить по территории России ракетами большой дальности может грозить серьезной эскалацией конфликта. Он также призвал «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина о возможных последствиях ударов по российской территории.

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      Глеб Палехов
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