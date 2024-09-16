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16:52, 16 сентября 2024Мир

В США допустили тайное разрешение Украине бить ракетами вглубь России

Economist: администрация Байдена может тайно разрешить Украине бить вглубь РФ

Фото: Reuters

Администрация президента США Джо Байдена может тайно разрешить Украине бить американскими дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Об этом говорится в аналитической статье журнала The Economist.

«Если Байден пойдет на уступки после встречи с Зеленским, вряд ли будет сделано публичное заявление. Решение может быть сообщено Киеву без огласки», — пишут авторы материала, отмечая, что Вашингтон заинтересован в сохранении тайны.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что Лондон не намерен разрешать Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь российской территории без одобрения США. «Великобритания не будет "действовать в одиночку", поскольку американские системы наведения считаются критически важными для обеспечения попадания ракет», — указало издание.

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      Глеб Бажуткин
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