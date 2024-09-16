В Британии заявили о нежелании «в одиночку» разрешать ВСУ бить вглубь территории России

Великобритания не разрешит Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить ракетами Storm Shadow вглубь российской территории без одобрения США. Об этом сообщает The Times.
«Великобритания не будет "действовать в одиночку", поскольку американские системы наведения считаются критически важными для обеспечения попадания ракет в цели», — говорится в материале.
По данным газеты, британское правительство полагает, что США, скорее всего, дадут зеленый свет на использование ВСУ западного оружия для ударов вглубь России во время мероприятий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на то, что в администрации американского президента Джо Байдена существует раскол по этому вопросу.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден ранее обсудили вопрос одобрения ударов ВСУ по территории России с помощью западного оружия, однако по итогам встречи стороны не сообщили о своем решении. Байден и Стармер лишь в очередной раз подтвердили непоколебимую поддержку Киева.