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11:26, 16 сентября 2024Мир

В Британии заявили о нежелании «в одиночку» разрешать ВСУ бить вглубь территории России

The Times: Британия не разрешит ВСУ бить ракетами вглубь РФ без одобрения США

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

Великобритания не разрешит Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить ракетами Storm Shadow вглубь российской территории без одобрения США. Об этом сообщает The Times.

«Великобритания не будет "действовать в одиночку", поскольку американские системы наведения считаются критически важными для обеспечения попадания ракет в цели», — говорится в материале.

По данным газеты, британское правительство полагает, что США, скорее всего, дадут зеленый свет на использование ВСУ западного оружия для ударов вглубь России во время мероприятий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, несмотря на то, что в администрации американского президента Джо Байдена существует раскол по этому вопросу.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден ранее обсудили вопрос одобрения ударов ВСУ по территории России с помощью западного оружия, однако по итогам встречи стороны не сообщили о своем решении. Байден и Стармер лишь в очередной раз подтвердили непоколебимую поддержку Киева.

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      Лина Пивоварова
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