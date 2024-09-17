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11:13, 17 сентября 2024Мир

Стрелявшего в Трампа Раута назвали идиотом и отказались брать в украинские наемники

Стрелявшего в Трампа назвали идиотом и отказались брать в наемники на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:
Райан Раут

Райан Раут. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелка Райана Раута назвали сумасшедшим и отказались брать в ряды иностранных наемников на Украине. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на американских солдат, воюющих на украинской стороне.

«Безумный идиот, но никого это не удивляет. Есть такие люди, которые приходят и отчаянно хотят помочь и быть важными», — отметил в разговоре с изданием один из военных. Другой наемник назвал Раута «крайне подозрительным», а также «неуравновешенным и опасным».

После отказа от украинского «Иностранного легиона» Раут создал свой «вербовочный офис» для отправки в зону боевых действий бывших афганских военных, но другие волонтеры отнеслись к его усилиям с пренебрежением. Теперь американские наемники и добровольцы боятся, что сообщения о деятельности Раута на Украине могут «нанести сокрушительный удар» по поддержке Киева Вашингтоном.

Ранее стало известно, что американские власти неоднократно получали жалобы на поведение Раута, а окружающие часто называло его безумцем. По словам экс-сотрудницы ЦРУ Сары Адамс, Раут был известен в украинских гуманитарных группах как «мошенник» и «своего рода чокнутый». Медсестра Челси Уолш, встречавшаяся с Раутом в Киеве в 2022 году, подчеркнула, что он часто говорил о желании совершить покушение на президента России Владимира Путина и главу Северной Кореи Ким Чен Ына.

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      Виктория Кондратьева
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