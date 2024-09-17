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06:07, 17 сентября 2024Мир

В США рассказали о безумстве подозреваемого в покушении на Трампа

WSJ: власти США часто получали жалобы на подозреваемого в покушении на Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Райан Раут

Райан Раут. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американские власти неоднократно получали жалобы на поведение Райана Раута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, а окружающие часто называли его безумцем. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«Вооруженный мужчина, подозреваемый в покушении на Трампа, вел себя настолько беспорядочно в годы своего проукраинского активизма, что другие американцы, которые встречались с ним, сообщали о его поведении властям», — указано в материале.

По словам экс-сотрудницы ЦРУ Сары Адамс, Раут был известен в украинских гуманитарных группах как «мошенник» и «своего рода чокнутый». Медсестра Челси Уолш, встречавшаяся с Раутом в Киеве в 2022 году, подчеркнула, что он часто говорил о желании совершить покушение на президента России Владимира Путина и главу Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ранее исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу раскрыл новые детали покушения на Трампа. По его словам, Райан Раут не успел открыть огонь.

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      Артём Верейкин
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